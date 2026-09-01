Théâtre – au profit du Téléthon Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Théâtre – au profit du Téléthon

Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Les comparaZ’art présentent : OUI ! organiser un mariage, c’est un vrai métier.

Une comédie de Pascal Rocher.

Décors et régier : Patrick Bonnotte.

Avec : Caryn Livolsi, Lionel Lebreton, Marcella Bergeron.

Accueil café compris dans le tarif.

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Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 96 81 10

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English :

ComparZ’art presents: YES! Planning a wedding is a real job.

A comedy by Pascal Rocher.

Set design and stage management: Patrick Bonnotte.

Starring: Caryn Livolsi, Lionel Lebreton, Marcella Bergeron.

Refreshments included in the ticket price.

L’événement Théâtre – au profit du Téléthon Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique