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Théâtre – au profit du Téléthon Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
31 rue du logis vert
Ville
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15 15

Saint-Palais-sur-Mer

Théâtre – au profit du Téléthon

Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Les comparaZ’art présentent : OUI ! organiser un mariage, c’est un vrai métier.
Une comédie de Pascal Rocher.
Décors et régier : Patrick Bonnotte.
Avec : Caryn Livolsi, Lionel Lebreton, Marcella Bergeron.
Accueil café compris dans le tarif.
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Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 96 81 10 

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English :

ComparZ’art presents: YES! Planning a wedding is a real job.
A comedy by Pascal Rocher.
Set design and stage management: Patrick Bonnotte.
Starring: Caryn Livolsi, Lionel Lebreton, Marcella Bergeron.
Refreshments included in the ticket price.

L’événement Théâtre – au profit du Téléthon Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique

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