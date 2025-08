Théâtre Au P’tit Bidule Hommage à Claude Nougaro Le P’tit Bidule Saint-Junien

Théâtre Au P’tit Bidule Hommage à Claude Nougaro

Le P’tit Bidule 2 Rue Peyrusson Saint-Junien Haute-Vienne

Avec Une voix, six cordes De Claude à Nougaro , laissez-vous emporter par un hommage vibrant et sensible à l’univers du grand Claude Nougaro. Sur scène, deux artistes de talent Yvan Cujious, chanteur à la verve chaleureuse, et Louis Winsberg, guitariste virtuose, vous offrent un concert tout en nuances, entre jazz, chanson et poésie. Une complicité musicale rare, des textes ciselés, une énergie communicative… C’est au Théâtre Le P’tit Bidule à Saint-Junien que ça se passe. Une parenthèse musicale pleine d’émotion et de swing à ne pas manquer !

Infos et réservations sur tvoixsixcordes.fr .

