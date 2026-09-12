Théâtre au tribunal justice en scène JEP 2026 Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Théâtre au tribunal justice en scène JEP 2026
Tribunal Judiciaire Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La compagnie Les Abracadabrants proposera deux représentations mêlant mise en scène et improvisations autour de l’univers de la justice.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. .
Tribunal Judiciaire Troyes 10000 Aube Grand Est Cdad-Aube@justice.fr
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English :
L’événement Théâtre au tribunal justice en scène JEP 2026 Troyes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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