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Théâtre au tribunal justice en scène JEP 2026 Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Troyes

Théâtre au tribunal justice en scène JEP 2026 Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Tribunal Judiciaire
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif

Troyes

Théâtre au tribunal justice en scène JEP 2026

Tribunal Judiciaire Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La compagnie Les Abracadabrants proposera deux représentations mêlant mise en scène et improvisations autour de l’univers de la justice.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.   .

Tribunal Judiciaire Troyes 10000 Aube Grand Est   Cdad-Aube@justice.fr

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English :

L’événement Théâtre au tribunal justice en scène JEP 2026 Troyes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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