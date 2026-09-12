Informations pratiques

Troyes

Théâtre au tribunal justice en scène JEP 2026

Tribunal Judiciaire Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La compagnie Les Abracadabrants proposera deux représentations mêlant mise en scène et improvisations autour de l’univers de la justice.



Entrée libre, dans la limite des places disponibles. .

Tribunal Judiciaire Troyes 10000 Aube Grand Est Cdad-Aube@justice.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre au tribunal justice en scène JEP 2026 Troyes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne