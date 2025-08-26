Théâtre au Village | Domagné Domagné

Sur l’esplanade de la mairie Domagné Ille-et-Vilaine

Rendez-vous le mardi 26 août 2025 sur la commune de Domagné pour une journée « Théâtre au village » avec un spectacle jeune public et une pièce d’Oscar Wilde.

> Gabilolo et Malolotte à peu près magiciens à 15h30

Théâtre, Humour, Chanson, Magie et Participation des enfants. De Catherine Degay

Entrée gratuite. Spectacle en extérieur sur l’esplanade de la mairie à Domagné (en salle en cas de pluie). Environ 50 minutes.

> L’Importance d’être Constant à 20h

Une comédie d’Oscar Wilde

Entrée gratuite. Spectacle en extérieur sur l’esplanade de la mairie à Domagné (en salle en cas de pluie). 1h50 environ. .

Sur l’esplanade de la mairie Domagné 35113 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 58 55 98

