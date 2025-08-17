Théâtre au village Gabilolo et Malolote / L’importance d’être Constant Trégrom

Théâtre au village Gabilolo et Malolote / L’importance d’être Constant Trégrom dimanche 17 août 2025.

Théâtre au village Gabilolo et Malolote / L’importance d’être Constant

Place de l’église Trégrom Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 18:00:00

fin : 2025-08-17 20:00:00

Date(s) :

2025-08-17

WILDE

Le Festival « Théâtre au Village » propose un spectacle jeune public l’après-midi, une comédie tout public le soir, et un bistrot en musique après la pièce en plein air.

À travers de quiproquos étonnants et drôles, d’ identités secrètes et de mensonges en série, Wilde explore les thèmes de l’amour, des conventions sociales et de l’hypocrisie avec un esprit mordant.

Dans un enchevêtrement d’échanges d’identités, deux jeunes hommes, mènent une double vie pour échapper aux contraintes de la société. Mais à mesure que les révélations s’enchaînent, les frontières entre vérité et fiction deviennent de plus en plus floues. Une œuvre pleine de verve, où chaque réplique fait mouche et où l’humour pince sans jamais perdre sa fraîcheur.

À la fois farfelue et perspicace, L’Importance d’être Constant nous rappelle que la recherche du bonheur passe souvent par le rejet des règles établies, et que la vérité, quand elle est trop bien cachée, peut avoir des conséquences imprévues… Une pièce incontournable, où le ridicule de la société de l’époque est dévoilé avec une légèreté désarmante.

Spectacle suivi d’un moment Bistrot en musique, échange des artistes avec le public autour d’un verre. .

Place de l’église Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 48 79 98

