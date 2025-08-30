Théâtre au Village | Saint M’Hervé Rue d’Ernée Saint-M’Hervé

Saint-M'Hervé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-30 19:00:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Rendez-vous le samedi 30 août 2025 sur la commune de Saint M’Hervé pour une journée « Théâtre au village » avec un spectacle jeune public et une comédie d’Oscar Wilde.

> Gabilolo et Malolotte à peu près magiciens (50mn environ) à 15h30

Humour, chanson et participation des enfants. De Catherine Degay

Entrée gratuite. Spectacle en extérieur près de l’église de Saint M’Hervé (en salle en cas de pluie).

> L’Importance d’être Constant (1h50 environ) à partir de 19h

une comédie d’Oscar Wilde

Entrée gratuite. Spectacle en extérieur près de l’église de Saint M’Hervé (en salle en cas de pluie).

Spectacle suivi d’un moment Bistrot en musique, échange des artistes avec le public autour d’un verre.

Buvette et restauration sur place le soir. .

Rue d'Ernée Place de l'Eglise Saint-M'Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

