Place de la Mairie Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’Importance d’être constant, comédie d’Oscar Wilde, dès 10 ans. A travers de quiproquos étonnants et drôles, d’identités secrètes et de mensonges en série, Wilde explore les thèmes de l’amour, des conventions sociales et de l’hypocrisie avec un esprit mordant. Participation libre. Echange entre les artistes (comédiens et musiciens) et le public après le spectacle autour d’un verre. Petite restauration sur place. .

Place de la Mairie Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 58 55 98

L’événement Théâtre au Village Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose