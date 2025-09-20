Théâtre au Village Trédrez-Locquémeau

Place de la Mairie Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : 2025-09-20

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Gabilolo et Malolotte à peu près magiciens. Humour, chanson, magie et participation des enfants. Spectacle de 50 minutes environ. Le spectacle sera suivi d’un goûter (gratuit pour les enfants) en musique, les enfant peuvent jouer avec les musiciens avec des instruments mis à disposition. .

Place de la Mairie Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 58 55 98

L’événement Théâtre au Village Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose