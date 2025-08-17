Théâtre au Village Trégrom

Théâtre au Village Trégrom dimanche 17 août 2025.

Théâtre au Village

Trégrom Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-17 15:00:00

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Gabilolo et Malolotte à peu près magiciens. Humour, chanson, magie et participation des enfants. Spectacle de 50 minutes environ. Le spectacle sera suivi d’un goûter (gratuit pour les enfants) en musique, les enfant peuvent jouer avec les musiciens avec des instruments mis à disposition.

S’il fait beau, dans l’enclos paroissial (devant l’église), s’il fait mauvais temps, repli dans la salle des fêtes .

Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 58 55 98

