Théâtre au Vox L’Atelier Fort-Mahon-Plage

Théâtre au Vox L’Atelier

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Théâtre au Vox proposé par la nouvelle troupe de théâtre de Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-sur-Scène de l’association Cultur’Ailes.

L’Atelier de Jean-Claude Grumberg, mise en scène de Michel Courtois

C’est dans le Paris des années 50 que l’action se déroule, plus exactement entre 1945 et 1952. Un atelier de couture où des employés travaillent et se rappellent leurs souvenirs de la guerre et de l’occupation, entre rires et larmes. L’Atelier est une suite d’instants de vie où chaque spectateur pourra s’identifier à Simone espérant le retour d’un mari déporté, à Mimi ouvrière délurée, au franc parler, résolument tournée vers la vie. Ou à Léon, patron de l’atelier conscient qu’après ces années de guerre, désespoir et nostalgie conduisent à l’inertie pour lui, il faut vivre dans le présent.

L’Atelier, ce sont 10 scènes où 13 personnages vont de fous rires en crises de nerfs, de mélancolie en drôlerie.

A partir de 12ans

Durée: 1h30

Théâtre au Vox proposé par la nouvelle troupe de théâtre de Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-sur-Scène de l’association Cultur’Ailes.

L’Atelier de Jean-Claude Grumberg, mise en scène de Michel Courtois

C’est dans le Paris des années 50 que l’action se déroule, plus exactement entre 1945 et 1952. Un atelier de couture où des employés travaillent et se rappellent leurs souvenirs de la guerre et de l’occupation, entre rires et larmes. L’Atelier est une suite d’instants de vie où chaque spectateur pourra s’identifier à Simone espérant le retour d’un mari déporté, à Mimi ouvrière délurée, au franc parler, résolument tournée vers la vie. Ou à Léon, patron de l’atelier conscient qu’après ces années de guerre, désespoir et nostalgie conduisent à l’inertie pour lui, il faut vivre dans le présent.

L’Atelier, ce sont 10 scènes où 13 personnages vont de fous rires en crises de nerfs, de mélancolie en drôlerie.

A partir de 12ans

Durée: 1h30 .

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater at the Vox by Fort-Mahon-Plage’s new theater troupe Fort-Mahon-sur-Scène from the association Cultur?Ailes.

L?Atelier by Jean-Claude Grumberg, directed by Michel Courtois

The action takes place in Paris in the 1950s, between 1945 and 1952. A sewing workshop where employees work and recall their memories of the war and the occupation, between laughter and tears. L’Atelier is a series of moments in which viewers can identify with Simone, hoping for the return of her deported husband, or with Mimi, the outspoken, outgoing worker with a resolute outlook on life. Or Léon, the workshop owner, aware that after the war years, despair and nostalgia lead to inertia: for him, you have to live in the present.

L’Atelier consists of 10 scenes in which 13 characters go from laughter to fits of nerves, from melancholy to humor.

For ages 12 and up

Running time: 1h30

L’événement Théâtre au Vox L’Atelier Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-12-16 par OT DE FORT MAHON