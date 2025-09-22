Théâtre au Vox Le casting de ma vie

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Le comédien Eric Deston vous propose sa nouvelle pièce au Cinéma le Vox.

Francine, une provinciale en quête de succès, va à la rencontre de Franck, producteur parisien, aussi séduisant qu’impitoyable.

Tout les oppose, pourtant le casting qu’il s’apprête à expédier va prendre une tournure inattendue.

Elle pensait avoir 10 minutes pour le convaincre, elle aura toute la nuit !

D’aventures en quiproquos…

Une comédie hilarante à déguster sans modération !

Le comédien Eric Deston vous propose sa nouvelle pièce au Cinéma le Vox.

Francine, une provinciale en quête de succès, va à la rencontre de Franck, producteur parisien, aussi séduisant qu’impitoyable.

Tout les oppose, pourtant le casting qu’il s’apprête à expédier va prendre une tournure inattendue.

Elle pensait avoir 10 minutes pour le convaincre, elle aura toute la nuit !

D’aventures en quiproquos…

Une comédie hilarante à déguster sans modération ! .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

Comedian Eric Deston presents his new play at Cinéma le Vox.

Francine, a provincial in search of success, meets Franck, a Parisian producer as seductive as he is ruthless.

They have nothing in common, yet the casting he’s about to dispatch takes an unexpected turn.

She thought she had 10 minutes to convince him, but she’ll have all night!

From adventures to misunderstandings…

A hilarious comedy to be savored without moderation!

German :

Der Schauspieler Eric Deston zeigt Ihnen sein neues Stück im Cinema le Vox.

Francine, eine Frau aus der Provinz, die auf der Suche nach Erfolg ist, trifft auf Franck, einen ebenso attraktiven wie rücksichtslosen Produzenten aus Paris.

Alles ist gegensätzlich, doch das Casting, das er durchziehen will, nimmt eine unerwartete Wendung.

Sie dachte, sie hätte zehn Minuten, um ihn zu überzeugen, aber sie wird die ganze Nacht Zeit haben!

Von Abenteuern bis zu Missverständnissen…

Eine urkomische Komödie, die man in vollen Zügen genießen kann

Italiano :

L’attore Eric Deston presenta il suo nuovo spettacolo al Cinéma le Vox.

Francine, una provinciale in cerca di successo, incontra Franck, un produttore parigino tanto seducente quanto spietato.

Non hanno nulla in comune, ma il casting che lui sta per inviare prende una piega inaspettata.

Lei pensava di avere 10 minuti per convincerlo, ma avrà tutta la notte!

Dalle avventure agli equivoci…

Una commedia esilarante da gustare senza moderazione!

Espanol :

El actor Eric Deston presenta su nueva obra en Cinéma le Vox.

Francine, una provinciana en busca de éxito, conoce a Franck, un productor parisino tan seductor como despiadado.

No tienen nada en común, pero el casting que está a punto de enviar da un giro inesperado.

Ella creía que tenía 10 minutos para convencerle, ¡pero tendrá toda la noche!

De las aventuras a los malentendidos…

¡Una comedia desternillante para saborear sin moderación!

L’événement Théâtre au Vox Le casting de ma vie Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-09-22 par OT DE FORT MAHON