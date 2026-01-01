Théâtre au Vox Oublie moi je t’aime Fort-Mahon-Plage

Théâtre au Vox Oublie moi je t’aime

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage, l’office de tourisme et la municipalité.

Nicolas et Valentine cherchent un colocataire et accueillent Martine, 50 ans, fraîchement célibataire et sans emploi.

Mais quand chacun publie sa propre annonce pour arrondir les fins de mois, leur petit studio parisien se transforme en un tourbillon de quiproquos et de surprises !

Une pièce de Arnaud Cermolacce & Anthony Marty Mise en scène Anthony Marty

avec Nathalie Marquay Pernaut, Laurent Petitguillaume, Elisabeth Fremondière, Morgan Laquerre,

Anne-Victoire Olivier, Laurent Mentec

Tarif: Plein tarif 20€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 15€

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

Theater at the Vox organized by the Casino de Fort-Mahon-Plage, the tourist office and the municipality.

Nicolas and Valentine are looking for a roommate and welcome Martine, 50, newly single and unemployed.

But when each of them publishes their own ad to make ends meet, their little Parisian studio turns into a whirlwind of misunderstandings and surprises!

A play by Arnaud Cermolacce & Anthony Marty Directed by Anthony Marty

with Nathalie Marquay Pernaut, Laurent Petitguillaume, Elisabeth Fremondière, Morgan Laquerre,

Anne-Victoire Olivier, Laurent Mentec

Price: Full price 20? Reduced rate (students ? unemployed) 15?

