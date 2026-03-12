Théâtre Audition Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Théâtre Audition

Mardi 28 avril 2026 à partir de 20h.

Mercredi 29 avril 2026 à partir de 19h.

Suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique.

Jeudi 30 avril 2026 à partir de 14h30.

Samedi 2 mai 2026 à partir de 20h. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-02

Chaque année, le Théâtre Antoine Vitez accueille deux des quatre créations universitaires portées par le département des Arts de la scène d’Aix Marseille Université.

En cinq semaines seulement, les étudiants conçoivent et réalisent un spectacle dirigé par un metteur en scène invité. Chacun prend part au processus à un poste déterminé — jeu, assistanat à la mise en scène, scénographie, régie, production, médiation culturelle …— pour expérimenter toutes les facettes de la création théâtrale. Ces créations sont pensées comme des laboratoires intensifs où l’on apprend à faire théâtre ensemble, en conditions réelles, avec un haut niveau d’exigence artistique et collective.



Dans un geste à la fois tendre, joyeux et subversif, Audition interroge ce moment si particulier où l’on se donne à voir pour espérer être choisi. Le projet détourne les classiques de Molière pour mieux les faire résonner avec les désirs d’aujourd’hui Harpagon, Agnès, Alceste, Nicole… et si c’était vous ? En réinventant l’épreuve du casting comme un espace de liberté, Johana Giacardi invite à faire semblant, mais surtout à dire vrai. Une performance collective qui célèbre la prise de parole, le plaisir du jeu et le droit farouche d’occuper la scène. .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Every year, the Théâtre Antoine Vitez plays host to two of the four university creations produced by Aix Marseille Université?s Performing Arts department.

L’événement Théâtre Audition Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence