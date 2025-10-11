Théâtre Aujourd’hui, c’est mercredi ! Chartres

Théâtre Aujourd’hui, c’est mercredi !

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-04-10

Aujourd’hui, c’est mercredi ! (Force est de constater que le Club Dorothée ne nous a pas préparés à toute cette merde!). Nouvelle création de la Compagnie Cavalcade Une pièce sur les quadragénaires désabusés biberonnés au Club Dorothée

Gauthier, la quarantaine, vit dans l’appartement de ses parents dans une cité de banlieue. Il vit ici, avec sa sœur Céline, depuis sa séparation. Les parents ne sont plus là. On est mercredi. Le mercredi, c’est le jour des enfants et du même coup, c’est le jour de Céline. Oui, elle a le droit de retomber en enfance ce jour-là Céline et d’assouvir le temps d’une journée son syndrome de Peter Pan. C’est le médecin qui l’a prescrit. C’est sérieux un médecin. Mais ce mercredi, l’enfance va se fracasser sur la réalité. Mo, le meilleur ami de Gauthier, a pris en otage un plombier et le gardien de l’immeuble. Les flics sont partout, les hommes du RAID sont en place, les génériques du Club Dorothée hurlent dans l’appartement. C’en est trop pour Gauthier… 19 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Today is Wednesday! (It has to be said that Club Dorothée didn’t prepare us for all this crap!) New creation by Compagnie Cavalcade: A play about disillusioned forty-somethings fed on Club Dorothée

German :

Heute ist Mittwoch! (Man muss feststellen, dass der Club Dorothée uns nicht auf all diese Scheiße vorbereitet hat!) Neue Kreation der Compagnie Cavalcade: Ein Stück über desillusionierte Vierzigjährige, die mit dem Club Dorothée aufgewachsen sind

Italiano :

Oggi è mercoledì! (Va detto che il Club Dorothée non ci ha preparato a tutta questa merda). Nuova produzione della Compagnie Cavalcade: Una commedia sui quarantenni disillusi che si nutrono del Club Dorothée

Espanol :

¡Hoy es miércoles! (¡Hay que decir que el Club Dorothée no nos preparó para toda esta mierda!) Nueva producción de la Compagnie Cavalcade: Una obra sobre cuarentones desilusionados alimentados por el Club Dorothée

