Théâtre Aux suivantes ! La Nef Saint-Dié-des-Vosges

La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Mardi Mardi 2025-11-04 19:30:00

fin : 2025-11-04

Comment se construire en tant que femme et en tant qu’artiste lorsqu’on n’a pas ou peu de modèle ? Quand il nous manque un pan entier de l’histoire ? Qu’on ne nous a livré que la moitié de celle-ci ? Juliette Steiner et son équipe révèlent cet héritage manquant, celui de femmes artistes trop peu connues, oubliées voire spoliées. Les paroles, les oeuvres de ces artistes formeront un poème plastique et théâtral proche d’un collage surréaliste. Il ne s’agit pas de donner une leçon d’histoire de l’art, mais de dévoiler la richesse dont on se prive en ne racontant qu’un bout du récit. Mêlant dessin en direct, théâtre et DJ set, le spectacle jouera à faire apparaitre et disparaître les femmes artistes dans un joyeux jeu d’écho et de résonance. Une conférencière deviendra performeuse, Britney Spears rencontrera Camille Claudel et Louise Bourgeois côtoiera une peintre des cavernes. Sortie de résidence-Coproduction. Dès 13 ans.Tout public

La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

Cie Quai n° 7, directed by Juliette Steiner and starring Camille Falbriard, Ruby Minard, Ludmilla Gander and Naïma Tounsi.

How do you build yourself as a woman and as an artist when you have few or no role models? When we’re missing an entire part of history? When we’ve only been given half of it? Juliette Steiner and her team reveal this missing heritage, that of women artists who are too little known, forgotten or even despoiled. The words and works of these artists will form a plastic and theatrical poem akin to a surrealist collage. The aim is not to give a lesson in art history, but to reveal the richness that is denied by telling only part of the story. Combining live drawing, theater and DJ set, the show will make women artists appear and disappear in a joyful play of echo and resonance. A lecturer becomes a performer, Britney Spears meets Camille Claudel and Louise Bourgeois rubs shoulders with a cave painter. Sortie de résidence-Coproduction. Ages 13 and up.

Cie Quai n° 7, Inszenierung Juliette Steiner und mit Camille Falbriard, Ruby Minard, Ludmilla Gander und Naïma Tounsi.

Wie kann man sich als Frau und als Künstlerin aufbauen, wenn man keine oder nur wenige Vorbilder hat? Wenn uns ein ganzes Stück Geschichte fehlt? Wenn uns nur die Hälfte der Geschichte erzählt wurde? Juliette Steiner und ihr Team enthüllen dieses fehlende Erbe, das Erbe von Künstlerinnen, die zu wenig bekannt, vergessen oder sogar enteignet wurden. Die Worte und Werke dieser Künstlerinnen werden ein plastisches und theatralisches Gedicht bilden, das einer surrealistischen Collage ähnelt. Es geht nicht darum, eine Lektion in Kunstgeschichte zu erteilen, sondern den Reichtum zu enthüllen, der uns vorenthalten wird, wenn wir nur einen Teil der Geschichte erzählen. Die Show vermischt Live-Zeichnung, Theater und DJ-Set und spielt mit dem Auftauchen und Verschwinden von Künstlerinnen in einem fröhlichen Spiel von Echos und Resonanzen. Eine Rednerin wird zur Performerin, Britney Spears trifft auf Camille Claudel und Louise Bourgeois auf eine Höhlenmalerin. Ausgang der Residenz Produktion. Ab 13 Jahren.

Cie Quai n° 7, diretto da Juliette Steiner e interpretato da Camille Falbriard, Ruby Minard, Ludmilla Gander e Naïma Tounsi.

Come si fa a crescere come donna e come artista quando si hanno pochi o nessun modello di riferimento? Quando ci manca un’intera parte della storia? Quando ci è stata data solo la metà? Juliette Steiner e il suo team stanno rivelando questo patrimonio mancante, quello delle donne artiste che sono troppo poco conosciute, dimenticate o addirittura depredate. Le parole e le opere di queste artiste formeranno un poema plastico e teatrale simile a un collage surrealista. L’obiettivo non è quello di dare una lezione di storia dell’arte, ma di rivelare la ricchezza che viene negata raccontando solo una parte della storia. Combinando disegno dal vivo, teatro e un DJ set, lo spettacolo farà apparire e scomparire le donne artiste in un gioioso gioco di echi e risonanze. Una docente diventa una performer, Britney Spears incontra Camille Claudel e Louise Bourgeois si confronta con un pittore delle caverne. Sortie de résidence-Coproduzione. Dai 13 anni in su.

Cie Quai n° 7, dirigida por Juliette Steiner y protagonizada por Camille Falbriard, Ruby Minard, Ludmilla Gander y Naïma Tounsi.

¿Cómo desarrollarse como mujer y como artista cuando se tienen pocos o ningún modelo? ¿Cuando nos falta toda una parte de la historia? ¿Cuando sólo se nos ha dado la mitad de ella? Juliette Steiner y su equipo desvelan este patrimonio perdido, el de las mujeres artistas demasiado poco conocidas, olvidadas o incluso expoliadas. Las palabras y las obras de estas artistas formarán un poema plástico y teatral parecido a un collage surrealista. El objetivo no es dar una lección de historia del arte, sino revelar la riqueza que se niega al contar sólo una parte de la historia. Combinando dibujo en directo, teatro y un DJ set, el espectáculo hará aparecer y desaparecer a las artistas en un alegre juego de ecos y resonancias. Una conferenciante se convierte en intérprete, Britney Spears se encuentra con Camille Claudel y Louise Bourgeois se codea con una pintora rupestre. Sortie de résidence-Coproduction. A partir de 13 años.

