Théâtre avec Gené en Scène Gené (Erdre-en-Anjou) Gené Erdre-en-Anjou

Théâtre avec Gené en Scène Gené (Erdre-en-Anjou)

Gené 3 rue de la Liberté Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-03-01

La troupe Gené en scène vous propose son nouveau spectacle les weekends du 27 février au 8 mars 2026.

La troupe de théâtre Gené en Scène remonte sur scène cette année encore et jouera la pièce de théâtre Du rififi au couvent de J-M. Douchet .

English :

The Gené en scène troupe presents its new show on weekends from February 27 to March 8, 2026.

