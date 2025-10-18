Théâtre avec la Cie Grim’loup Faux-Frères and Co Saint-Quentin

Théâtre avec la Cie Grim’loup Faux-Frères and Co Saint-Quentin samedi 18 octobre 2025.

Théâtre avec la Cie Grim’loup Faux-Frères and Co

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

Tarif : 18 – 18 –

18

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le Rotary Pastels de Saint Quentin vous propose une pièce de théâtre de la compagnie Grim’loup, le samedi 18 octobre 2025 à 20h00 au théâtre Jean Vilar à Saint-Quentin Faux-Frères and Co.

Tarif unique de 18€.

Les bénéfices de la représentation seront reversés à l’association Hansemble.

Billetterie à l’Espace Saint-Jacques à Saint-Quentin (14 rue de la sellerie).

Tel 03 23 62 36 77 18 .

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre avec la Cie Grim’loup Faux-Frères and Co Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois