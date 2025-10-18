Théâtre avec la Cie Grim’loup Faux-Frères and Co Saint-Quentin
Théâtre avec la Cie Grim’loup Faux-Frères and Co
Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne
Le Rotary Pastels de Saint Quentin vous propose une pièce de théâtre de la compagnie Grim’loup, le samedi 18 octobre 2025 à 20h00 au théâtre Jean Vilar à Saint-Quentin Faux-Frères and Co.
Tarif unique de 18€.
Les bénéfices de la représentation seront reversés à l’association Hansemble.
Billetterie à l’Espace Saint-Jacques à Saint-Quentin (14 rue de la sellerie).
Tel 03 23 62 36 77 18 .
Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr
