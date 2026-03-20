Théâtre avec la Compagnie l’Artenscène Place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset
Théâtre avec la Compagnie l’Artenscène Place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset vendredi 24 avril 2026.
Théâtre avec la Compagnie l’Artenscène
Place du 8 mai 1945 Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24
Théâtre La Compagnie Artenscène présente une comédie féérique décalée Il était une fois et alors ? de Bruno Tanguy à 20h30 au Foyer communal 06 73 61 66 86 .
Place du 8 mai 1945 Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 61 66 86
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English : Théâtre avec la Compagnie l’Artenscène
L’événement Théâtre avec la Compagnie l’Artenscène Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-03-17 par Vallée de l’Isle en Périgord