Théatre avec la SEP Promis Juré Crashé Ardin

Théatre avec la SEP Promis Juré Crashé
Salle du Chaillot Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07
Les réservations sont ouvertes pour le théâtre Promis Juré Crashé, comédie en 3 actes de Stef Russeil
Organisé par la Sep d’Ardin, cette année une pièce jouée par des jeunes acteurs refait son apparition
Vous pouvez réserver par sms au 06 19 04 04 22
Par mail theatre.ardin@gmail.com .
Salle du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 04 04 22 theatre.ardin@gmail.com
English : Théatre avec la SEP Promis Juré Crashé
