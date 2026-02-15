Théatre avec la SEP Promis Juré Crashé Ardin

Théatre avec la SEP Promis Juré Crashé

Salle du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07

Les réservations sont ouvertes pour le théâtre Promis Juré Crashé, comédie en 3 actes de Stef Russeil

Organisé par la Sep d’Ardin, cette année une pièce jouée par des jeunes acteurs refait son apparition

Vous pouvez réserver par sms au 06 19 04 04 22

Par mail theatre.ardin@gmail.com .

Salle du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 04 04 22 theatre.ardin@gmail.com

