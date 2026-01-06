Théâtre avec la troupe de l’Estacade- Le dîner du Condé rue Yan d’Argent Roscoff

Théâtre avec la troupe de l’Estacade- Le dîner du Condé

rue Yan d’Argent Salle du cinéma Ste Barbe Roscoff Finistère

Début : 2026-03-27 20:45:00

Représentation théâtrale à Roscoff avec la troupe de L’Estacade. Le Dîner de Condé de Sandrine Campese.

Le Grand Condé reçoit son cousin Louis XIV, pour trois jours de festivités.

Réservation tous les samedis de 14h à 16h à partir du 15 mars et sur place dès 20h les soirs de représentation.

en ligne sur https://estacade.s2.yapla.com/fr/ .

+33 2 98 61 12 41

