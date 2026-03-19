Théâtre avec La troupe des 2 Plancher

Salle Brassens Plancher-Bas Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-24 2026-04-25

La troupe des 2 Plancher présente Salut Jeannot ! de Noel Piercy, et On choisit pas sa famille de Viviane Tardivel.

4 dates

– Vendredis 17 et 24 avril à 20h

– Samedis 18 et 25 avril à 20h

Tarif 8€ par personne.

Réservation obligatoire au 06 13 02 75 64 (Michèle). .

Salle Brassens Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 02 75 64

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English : Théâtre avec La troupe des 2 Plancher

L’événement Théâtre avec La troupe des 2 Plancher Plancher-Bas a été mis à jour le 2026-03-19 par RONCHAMP TOURISME