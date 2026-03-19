Théâtre avec La troupe des 2 Plancher Plancher-Bas
Théâtre avec La troupe des 2 Plancher Plancher-Bas vendredi 17 avril 2026.
Théâtre avec La troupe des 2 Plancher
Salle Brassens Plancher-Bas Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-24 2026-04-25
La troupe des 2 Plancher présente Salut Jeannot ! de Noel Piercy, et On choisit pas sa famille de Viviane Tardivel.
4 dates
– Vendredis 17 et 24 avril à 20h
– Samedis 18 et 25 avril à 20h
Tarif 8€ par personne.
Réservation obligatoire au 06 13 02 75 64 (Michèle). .
Salle Brassens Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 02 75 64
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L’événement Théâtre avec La troupe des 2 Plancher Plancher-Bas a été mis à jour le 2026-03-19 par RONCHAMP TOURISME