Théâtre avec la troupe des 3T Salle des fêtes de TRAVES Traves

Théâtre avec la troupe des 3T

Salle des fêtes de TRAVES Rue de l’Eglise Traves Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:45:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Alors qu’Arthur pense passer une soirée tranquille en rentrant du travail, sa femme Béatrice lui annonce qu’elle a deux nouvelles une bonne et une mauvaise. La bonne c’est qu’elle lui a organisé un anniversaire surprise. Quant à la mauvaise… Arthur tombe des nues.

Entre la famille qui débarque, 2 invités malvenus un peu trop intrusifs, les va-et-vient de la bonne à tout faire, et cette malle fermée au beau milieu du salon, la soirée pourrait bien virer au cauchemar ! Quiproquos, gaffes,…! .

Salle des fêtes de TRAVES Rue de l’Eglise Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 84 22 49 paris496@hotmail.fr

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English : Théâtre avec la troupe des 3T

L’événement Théâtre avec la troupe des 3T Traves a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE