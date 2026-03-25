Théâtre avec la troupe des 3T Salle des fêtes de TRAVES Traves
Théâtre avec la troupe des 3T Salle des fêtes de TRAVES Traves vendredi 17 avril 2026.
Théâtre avec la troupe des 3T
Salle des fêtes de TRAVES Rue de l’Eglise Traves Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:45:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-17
Alors qu’Arthur pense passer une soirée tranquille en rentrant du travail, sa femme Béatrice lui annonce qu’elle a deux nouvelles une bonne et une mauvaise. La bonne c’est qu’elle lui a organisé un anniversaire surprise. Quant à la mauvaise… Arthur tombe des nues.
Entre la famille qui débarque, 2 invités malvenus un peu trop intrusifs, les va-et-vient de la bonne à tout faire, et cette malle fermée au beau milieu du salon, la soirée pourrait bien virer au cauchemar ! Quiproquos, gaffes,…! .
Salle des fêtes de TRAVES Rue de l’Eglise Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 84 22 49 paris496@hotmail.fr
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English : Théâtre avec la troupe des 3T
L’événement Théâtre avec la troupe des 3T Traves a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE