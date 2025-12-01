Théâtre avec l’ARCAL A la salle des fêtes Lannemezan
Théâtre avec l’ARCAL A la salle des fêtes Lannemezan jeudi 11 décembre 2025.
Théâtre avec l’ARCAL
A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Plus d’information prochainement
.
A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 59 serviceculturel@mairie-lannemezan.fr
English :
More information coming soon
German :
Weitere Informationen in Kürze
Italiano :
Ulteriori informazioni in arrivo
Espanol :
Más información próximamente
L’événement Théâtre avec l’ARCAL Lannemezan a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65