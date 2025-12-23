Théâtre avec les Comédiens du Grenier Saint-Jean-Brévelay
Théâtre avec les Comédiens du Grenier Saint-Jean-Brévelay samedi 31 janvier 2026.
Théâtre avec les Comédiens du Grenier
Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay Morbihan
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Les Toqués des 3 coups , 2 h de spectacle, ambiance garantie. Org. association gymdansebrévelaise. A 20h, tarif 8€ dès 12 ans.
Auteur et metteur en scène Loïc Delanoue. .
Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 6 83 29 09 29
