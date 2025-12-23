Théâtre avec les Comédiens du Grenier Saint-Jean-Brévelay

Théâtre avec les Comédiens du Grenier

Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : 2026-01-31

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Les Toqués des 3 coups , 2 h de spectacle, ambiance garantie. Org. association gymdansebrévelaise. A 20h, tarif 8€ dès 12 ans.

Auteur et metteur en scène Loïc Delanoue. .

Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 6 83 29 09 29

