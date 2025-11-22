Théâtre avec « Les Gimel Comédies » Le Bourg Gimel-les-Cascades
Théâtre avec « Les Gimel Comédies » Le Bourg Gimel-les-Cascades samedi 22 novembre 2025.
Théâtre avec « Les Gimel Comédies »
Le Bourg Espace Culturel Gimel-les-Cascades Corrèze
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22 2025-11-23
Théâtre « Tempêtes à la gare ». Pièce écrite et mise en scène par Patricia Bois Interprétée par la troupe des Gimel Comédies Tarif 8 € / gratuit pour les 12 ans – .
Le Bourg Espace Culturel Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 67 87 henriette.v19@gmail.com
