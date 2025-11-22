Théâtre avec « Les Gimel Comédies » Le Bourg Gimel-les-Cascades

Théâtre avec « Les Gimel Comédies » Le Bourg Gimel-les-Cascades samedi 22 novembre 2025.

Théâtre avec « Les Gimel Comédies »

Le Bourg Espace Culturel Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Théâtre « Tempêtes à la gare ». Pièce écrite et mise en scène par Patricia Bois Interprétée par la troupe des Gimel Comédies Tarif 8 € / gratuit pour les 12 ans – .

Le Bourg Espace Culturel Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 67 87 henriette.v19@gmail.com

English : Théâtre avec « Les Gimel Comédies »

German : Théâtre avec « Les Gimel Comédies »

Italiano :

Espanol : Théâtre avec « Les Gimel Comédies »

L’événement Théâtre avec « Les Gimel Comédies » Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze