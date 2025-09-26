Théâtre avec Mortus Tragicus de Julie Serrano et Léna Genin Scop La Carte Carte Blanche Besançon

Théâtre avec Mortus Tragicus de Julie Serrano et Léna Genin Scop La Carte Carte Blanche Besançon vendredi 26 septembre 2025.

Théâtre avec Mortus Tragicus de Julie Serrano et Léna Genin

Scop La Carte Carte Blanche 18 Rue de la Cassotte Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Une jeune comédienne réalise son rêve interpréter Phèdre. Mais au fil de la représentation, elle s’interroge sur les rôles féminins qu’on lui propose depuis toujours fragiles, soumises, éplorées.

Entre théâtre classique, icônes populaires et figures mythologiques, elle revisite avec humour et sensibilité les modèles de femmes qui traversent notre imaginaire collectif, de Racine à Britney Spears, en passant par Méduse.

Un seul-en-scène original, mêlant dérision et émotion, qui questionne la place des femmes et les récits qu’on leur impose. .

Scop La Carte Carte Blanche 18 Rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 99 71 93 reseau.carteblanche@gmail.com

English : Théâtre avec Mortus Tragicus de Julie Serrano et Léna Genin

German : Théâtre avec Mortus Tragicus de Julie Serrano et Léna Genin

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre avec Mortus Tragicus de Julie Serrano et Léna Genin Besançon a été mis à jour le 2025-09-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON