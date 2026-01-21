Théâtre avec repas Rossfeld
Théâtre avec repas Rossfeld dimanche 1 février 2026.
Théâtre avec repas
7 rue du stade Rossfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-01 11:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
L’U.T.L de Rossfeld vous propose une pièce de Michel SCHUTZ, accompagnée d’un repas. .
7 rue du stade Rossfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 28 02 59 claudine.koehler@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre avec repas Rossfeld a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme du Grand Ried