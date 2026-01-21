Théâtre avec repas

7 rue du stade Rossfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 11:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’U.T.L de Rossfeld vous propose une pièce de Michel SCHUTZ, accompagnée d’un repas. .

7 rue du stade Rossfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 28 02 59 claudine.koehler@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre avec repas Rossfeld a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme du Grand Ried