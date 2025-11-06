Théatre Aventurières Salle des fetes- Étel

Théatre Aventurières

Salle des fetes- Boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 14:30:00

fin : 2025-11-06 15:40:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-07

AVENTURIÈRES

De la Compagnie On t’a vu sur la pointe

Spectacle de théâtre documentaire et d’objets tout public à partir de 12 ans Durée 1H10

“Maintenant on est là, faut faire avec.” Pauline, élève au Lycée Jacques de Thézac (Etel).

Aventurières est librement inspiré de paroles recueillies auprès de femmes marins pêcheurs en Bretagne.

L’histoire Jeanne est fille d’une longue lignée de filles et de femmes de marins. Dans sa famille, on a toujours été fille ou femme de marin, mais on n’a jamais pris la mer en tant que femme marin. Une sorte d’interdit tenace que sa mère Léone a brisé. Léone a pris la mer, malgré les vents contraires et les tempêtes familiales. Léone est devenue marin-pêcheur . Aujourd’hui, Jeanne se demande si elle reprend le bateau familial, si elle embarque à son tour pour pêcher, et pour quel avenir ? Pour trouver des réponses à ses questions, elle interroge le parcours des femmes qui ont pris la mer.

️ Réservation auprès de la mairie et sur place le jour j à partir de 20h. .

Salle des fetes- Boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théatre Aventurières Étel a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon