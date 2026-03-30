Théâtre avez-vous embrassé le coq ? Salle des fêtes Burgnac

Théâtre avez-vous embrassé le coq ?

Salle des fêtes 172 route de Beynac Burgnac Haute-Vienne

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Scénario, mise en scène et interprétation de grande qualité. Détente et rires assurés. .

Salle des fêtes 172 route de Beynac Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 21 73 89 gym.burgnac@gmail.com

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English : Théâtre avez-vous embrassé le coq ?

L’événement Théâtre avez-vous embrassé le coq ? Burgnac a été mis à jour le 2026-03-27 par Terres de Limousin