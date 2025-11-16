THÉÂTRE AVEZ-VOUS EMBRASSÉ LE COQ ? Langres
THÉÂTRE AVEZ-VOUS EMBRASSÉ LE COQ ? Langres dimanche 16 novembre 2025.
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Tout public
Synopsis:
Du théâtre dans le théâtre: tel est le principe de Avez-vous embrassé le coq ?
Une troupe répète un célèbre vaudeville.
Demain les comédiens doivent jouer pour la première fois, mais en coulisses et sur les planches rien ne va !
Et forcément le jour de la représentation, ça tourne au grand n’importe quoi…
les quiproquos, les gaffes et les catastrophes s’enchaînent.
Venez apprécier cette comédie déjantée et désopilante !
Organisé par l’Association des Familles d’Enfants Hanicapés A.F.E.H.
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 16 49 72 mosaique52@orange.fr
