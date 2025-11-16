THÉÂTRE AVEZ-VOUS EMBRASSÉ LE COQ ? Langres

THÉÂTRE AVEZ-VOUS EMBRASSÉ LE COQ ?

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tout public

Synopsis:

Du théâtre dans le théâtre: tel est le principe de Avez-vous embrassé le coq ?

Une troupe répète un célèbre vaudeville.

Demain les comédiens doivent jouer pour la première fois, mais en coulisses et sur les planches rien ne va !

Et forcément le jour de la représentation, ça tourne au grand n’importe quoi…

les quiproquos, les gaffes et les catastrophes s’enchaînent.

Venez apprécier cette comédie déjantée et désopilante !

Organisé par l’Association des Familles d’Enfants Hanicapés A.F.E.H.

Tout public .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 16 49 72 mosaique52@orange.fr

