Théâtre Avis de tempête avec la compagnie Imbroglio Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade vendredi 5 décembre 2025.

Théâtre Avis de tempête avec la compagnie Imbroglio

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-12-05 20:30:00
2025-12-05

Trois inconnus, Georges, Nathalie et Philippe, se rencontrent lors d’un trajet en
BlaBlaCar et se retrouvent à passer la nuit ensemble à l’hôtel à cause du mauvais temps.
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22  centreculturel@saintgermainlaprade.fr

English :

Three strangers, Georges, Nathalie and Philippe, meet on a BlaBlaCar trip and end up spending the night together in a hotel
BlaBlaCar and find themselves spending the night together in a hotel because of bad weather.

German :

Drei Fremde, Georges, Nathalie und Philippe, lernen sich bei einer Fahrt mit dem
BlaBlaCar und verbringen wegen schlechten Wetters die Nacht gemeinsam in einem Hotel.

Italiano :

Tre sconosciuti, Georges, Nathalie e Philippe, si incontrano durante un viaggio in BlaBlaCar e finiscono per passare la notte insieme in un hotel a causa del maltempo
BlaBlaCar e finiscono per passare la notte insieme in un hotel a causa del maltempo.

Espanol :

Tres desconocidos, Georges, Nathalie y Philippe, se conocen en un viaje en BlaBlaCar y acaban pasando la noche juntos en un hotel debido al mal tiempo
BlaBlaCar y acaban pasando la noche juntos en un hotel debido al mal tiempo.

