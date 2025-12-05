Théâtre Avis de tempête avec la compagnie Imbroglio Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
Théâtre Avis de tempête avec la compagnie Imbroglio Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade vendredi 5 décembre 2025.
Théâtre Avis de tempête avec la compagnie Imbroglio
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Trois inconnus, Georges, Nathalie et Philippe, se rencontrent lors d’un trajet en
BlaBlaCar et se retrouvent à passer la nuit ensemble à l’hôtel à cause du mauvais temps.
.
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
English :
Three strangers, Georges, Nathalie and Philippe, meet on a BlaBlaCar trip and end up spending the night together in a hotel
BlaBlaCar and find themselves spending the night together in a hotel because of bad weather.
German :
Drei Fremde, Georges, Nathalie und Philippe, lernen sich bei einer Fahrt mit dem
BlaBlaCar und verbringen wegen schlechten Wetters die Nacht gemeinsam in einem Hotel.
Italiano :
Tre sconosciuti, Georges, Nathalie e Philippe, si incontrano durante un viaggio in BlaBlaCar e finiscono per passare la notte insieme in un hotel a causa del maltempo
BlaBlaCar e finiscono per passare la notte insieme in un hotel a causa del maltempo.
Espanol :
Tres desconocidos, Georges, Nathalie y Philippe, se conocen en un viaje en BlaBlaCar y acaban pasando la noche juntos en un hotel debido al mal tiempo
BlaBlaCar y acaban pasando la noche juntos en un hotel debido al mal tiempo.
L’événement Théâtre Avis de tempête avec la compagnie Imbroglio Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay