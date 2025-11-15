Théâtre Avis de Tempête Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Théâtre Avis de Tempête Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac samedi 15 novembre 2025.

Théâtre Avis de Tempête

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

adhérents La Couveuse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Trois personnes, qui ne se connaissaient pas, se rencontrent à l’occasion d’un trajet en « Bla-bla-car ». Les conditions météorologiques vont les contraindre à passer une nuit dans la même chambre d’un hôtel de campagne.

.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

English :

Three people who didn’t know each other meet on a trip in a « Bla-bla-car ». Weather conditions force them to spend a night in the same room in a country hotel.

German :

Drei Personen, die sich nicht kannten, treffen sich bei einer Fahrt mit dem « Bla-bla-car ». Aufgrund der Wetterbedingungen sind sie gezwungen, eine Nacht im selben Zimmer eines Landhotels zu verbringen.

Italiano :

Tre persone che non si conoscevano si incontrano durante un viaggio in una « Bla-bla-car ». Le condizioni meteorologiche li costringono a trascorrere una notte nella stessa stanza in un hotel di campagna.

Espanol :

Tres personas que no se conocían se encuentran en un viaje en un « Bla-bla-coche ». Las condiciones meteorológicas les obligan a pasar una noche en la misma habitación de un hotel rural.

L’événement Théâtre Avis de Tempête Chadrac a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay