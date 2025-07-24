Théâtre Backlash Auditorium de la Louvière Épinal

Théâtre Backlash Auditorium de la Louvière Épinal mardi 10 février 2026.

Théâtre Backlash

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Début : Mardi 2026-02-10 20:30:00

Le texte de Backlash parle avec finesse de ce rebond conservateur, en réaction aux avancées féministes, que constitue l’influence grandissante de la sphère masculiniste.Tout public

+33 3 29 82 00 25

English :

Backlash?s text speaks with finesse of this conservative rebound, in reaction to feminist advances, constituted by the growing influence of the masculinist sphere.

German :

Der Text von Backlash spricht feinfühlig von diesem konservativen Aufschwung als Reaktion auf feministische Fortschritte, der durch den wachsenden Einfluss der maskulinistischen Sphäre entsteht.

Italiano :

Il testo di Backlash parla con finezza di questo rimbalzo conservatore, in reazione ai progressi femministi, rappresentati dalla crescente influenza della sfera maschilista.

Espanol :

El texto de Backlash habla con finura de este rebote conservador, en reacción a los avances feministas, representados por la creciente influencia de la esfera masculinista.

