Théâtre Backlash , Groupe Vertigo Granville Granville

Théâtre à l’Archipel Backlash Groupe Vertigo

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25 21:45:00

Date(s) :

2025-11-25

Théâtre Tout public à partir de 15 ans.

Kentucky, USA, aujourd’hui.

Danny est un homme comme tant d’autres. Un homme divorcé, installé avec sa nouvelle copine, père d’un adolescent qu’il ne voit jamais. Un homme qui a été licencié en temps de crise d’un boulot bien payé, pour retrouver un boulot plus ingrat. Un homme frustré. Un homme qui surfe sur internet, et tombe un jour sur une vidéo qui parle des Droits Masculins, publiée par un certain “Angry Alan”.

Danny accroche, commence à se passionner pour la cause, y trouve des forces, et glisse lentement mais inexorablement dans un engrenage masculiniste.

Et en prenant confiance en lui, Danny finit par renouer le contact avec son fils.

En adaptant le texte de la dramaturge britannique Penelope Skinner, Guillaume Doucet et Bérangère Notta signent un spectacle d’une grande maîtrise, porté par le talentueux Philippe Bodet qui, seul sur scène, donne corps à cette vaste exploration des mécanismes de l’offensive réactionnaire. .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

English : Théâtre à l’Archipel Backlash Groupe Vertigo

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre à l’Archipel Backlash Groupe Vertigo Granville a été mis à jour le 2025-10-28 par OTGTM BIT Granville