Théâtre bal-trap de Xavier Durringer CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz

Théâtre bal-trap de Xavier Durringer
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Pièce présentée par la Compagnie L’Autre Scène dans le cadre du Festival théâtre au Quai à Metz-Sablon.
Mise en scène Jean-Marc Wagner
Interprétation Élodie Dal Pozzolo, Yan Evesque, Claude Lecarme et Fabienne Thévenin.
Dans une salle de danse vide, au petit matin, un couple essaie de retrouver l’ivresse de leur passé. Une fille et un garçon passent. Lui est perdu. Elle, bafouée une fois de plus par un homme qui ne reviendra pas. Deux qui se perdent. Deux qui se trouvent. Et l’amour fait avancer leur monde
Participation libre au chapeau. Réservation conseilléeTout public
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 27 93 25 theatreauquai@lequai-cs.fr
English :
Play presented by Compagnie L’Autre Scène as part of the Festival théâtre au Quai in Metz-Sablon.
Directed by Jean-Marc Wagner
Cast: Élodie Dal Pozzolo, Yan Evesque, Claude Lecarme and Fabienne Thévenin.
In an empty dance hall in the early hours of the morning, a couple try to recapture the exhilaration of their past. A girl and a boy pass by. He is lost. She, scorned once again by a man who will never return. Two who lose themselves. Two who find each other. And love moves their world forward
Free participation. Reservations recommended
German :
Dieses Stück wurde von der Compagnie L’Autre Scène im Rahmen des Festival théâtre au Quai in Metz-Sablon aufgeführt.
Regie: Jean-Marc Wagner
Darsteller: Élodie Dal Pozzolo, Yan Evesque, Claude Lecarme und Fabienne Thévenin.
In einem leeren Tanzsaal am frühen Morgen versucht ein Paar, den Rausch ihrer Vergangenheit wiederzufinden. Ein Mädchen und ein Junge kommen vorbei. Er ist verloren. Sie wird wieder einmal von einem Mann verhöhnt, der nicht mehr zurückkommt. Zwei, die sich verlieren. Zwei, die sich finden. Und die Liebe treibt ihre Welt voran
Freie Teilnahme am Hut. Reservierung empfohlen
Italiano :
Spettacolo presentato dalla Compagnie L’Autre Scène nell’ambito del Festival théâtre au Quai di Metz-Sablon.
Regia di Jean-Marc Wagner
Interpretato da Élodie Dal Pozzolo, Yan Evesque, Claude Lecarme e Fabienne Thévenin.
In una sala da ballo vuota, nelle prime ore del mattino, una coppia cerca di ritrovare l’euforia del passato. Passano una ragazza e un ragazzo. Lui è perso. Lei, disprezzata ancora una volta da un uomo che non tornerà mai più. Due che si perdono. Due che si ritrovano. E l’amore fa progredire il loro mondo
Partecipazione gratuita con cappello. Prenotazione consigliata
Espanol :
Obra presentada por la Compagnie L’Autre Scène en el marco del Festival théâtre au Quai de Metz-Sablon.
Dirigida por Jean-Marc Wagner
Interpretada por Élodie Dal Pozzolo, Yan Evesque, Claude Lecarme y Fabienne Thévenin.
En una sala de baile vacía, de madrugada, una pareja intenta recuperar la alegría de su pasado. Pasan una chica y un chico. Él está perdido. Ella, despreciada una vez más por un hombre que nunca volverá. Dos que se pierden. Dos que se encuentran. Y el amor hace avanzar su mundo
Participación gratuita con sombrero. Se recomienda reservar
