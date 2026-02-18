Théâtre Balade en Presqu’île Centre culturel Athanor Guérande

Théâtre Balade en Presqu’île

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 20:30:00

2026-03-21

Le Petit Théâtre de Guérande, troupe composée de sept comédiens amateurs, propose une Balade en presqu’île, une suite de courtes pièces inspirées souvent librement de contes et de légendes du territoire.

Cette promenade dans le temps et dans l’espace mène le public de Guérande, avec Le Moulin du diable et Le Tailleur de Guérande, au Pouliguen, avec Les Korrigans, et pour finir à Mesquer, avec Les Lavandières.

Les saynètes mêlent le merveilleux du moyen-âge au comique de tous les temps, tout en offrant des images de notre passé. .

+33 6 77 33 04 96

