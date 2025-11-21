Théâtre Bambi Villefranche-de-Rouergue

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Vendredi 2025-11-21

Bambi n’est pas ici le nom du petit faon de Disney ! C’est le pseudonyme d’une femme au destin extraordinaire : Marie-Pierre Pruvot qui l’évoque elle-même dans son livre auto biographique : Marie parce que c’est joli.

De l’Algérie coloniale de son enfance en tant que petit garçon, de Paris en tant que meneuse de revue dans les grands cabarets parisiens jusqu’à son métier de professeur de français pendant vingt-sept ans en tant que Marie-Pierre Pruvot que de chemin parcouru !

C’est cette vie atypique, relatée dans son dernier écrit : Bambi, une vie ordinaire , médiatisée lors d’émissions sur France Inter et France culture, que Benoît Weiler du Théâtre de l’Estrade a mis en scène. Une compagnie (que les Villefranchois ont déjà pu apprécier avec Morphine ou encore avec Le problème Spinoza) qui a pour particularité de faire réfléchir sur des sujets difficiles afin de participer au développement de l’esprit critique notamment auprès des jeunes mais dans des mises en scène très modernes et, dans Bambi , la chorégraphie, la vidéo et la musique ont, elles aussi, une grande importance.

Cette phrase d’Albert Camus En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout peut donc bien résumer cette pièce.

Distribution :

Inspiré et adapté du roman du roman autobiographique Marie parce que c’est joli de Marie-Pierre Pruvot

Adaptation et mise en scène : Théâtre de l’Estrade

Interprètes : Franck Borde, Geoffrey Dugas, Sébastien Dumont, Delphine Haber et Benoît Weiler

Musique : Geoffrey Dugas

Chorégraphie et vidéo : Sébastien Dumont

Site Internet de la Cie : theatreestrade.wixsite.com .

English :

Bambi is not the name of Disney?s little fawn! It’s the pseudonym of a woman with an extraordinary destiny: Marie-Pierre Pruvot, who evokes it herself in her auto-biographical book: Marie parce que c?est joli.

German :

Bambi ist hier nicht der Name des kleinen Rehkitzes aus Disney! Es ist das Pseudonym einer Frau mit einem außergewöhnlichen Schicksal: Marie-Pierre Pruvot, die es selbst in ihrem auto biografischen Buch Marie parce que c’est joli (Marie, weil es schön ist) erwähnt.

Italiano :

Bambi non è il nome del piccolo cerbiatto della Disney! È lo pseudonimo di una donna dal destino straordinario: Marie-Pierre Pruvot, che lo descrive lei stessa nel suo libro autobiografico Marie parce que c’est joli.

Espanol :

Bambi no es el nombre del cervatillo de Disney Es el seudónimo de una mujer con un destino extraordinario: Marie-Pierre Pruvot, que lo describe ella misma en su libro autobiográfico Marie parce que c?est joli.

