Théâtre Banquet ! Collectif Les survenu.e.s

Chartres

Tarif : 13 – 18 EUR

Mardi 2025-11-25 20:30:00

fin : 22:30:00

2025-11-25

La compagnie Les Survenu.e.s questionne nos conceptions figées de l’amour, héritées du Banquet de Platon. Par un rituel théâtral expérimental et décalé, elle convoque ses personnages et les soumet à des expériences ludiques et sérieuses pour réinventer une vision plus libre des relations.

Au fil de cette lutte émancipatrice, les comédien·nes se révèlent eux-mêmes et esquissent peut-être une nouvelle communauté de l’amour. Le public, installé autour de tables de banquet, est invité à partager repas et discussions, prolongeant ainsi l’expérience théâtrale par un échange vivant autour de la philosophie et du sentiment amoureux. Tout public à partir de 12 ans. 13 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Les Survenu.e.s questions our fixed conceptions of love, inherited from Plato’s Banquet. Using an experimental, offbeat theatrical ritual, they summon their characters and subject them to playful, serious experiments to reinvent a freer vision of relationships.

German :

Die Theatergruppe Les Survenu.e.s hinterfragt unsere festgefahrenen Vorstellungen von der Liebe, die aus Platons Gastmahl übernommen wurden. Mit einem experimentellen und schrägen Theaterritual ruft sie ihre Figuren herbei und unterzieht sie spielerischen und ernsthaften Experimenten, um eine freier

Italiano :

Les Survenu.e.s mette in discussione le nostre concezioni fisse dell’amore, ereditate dal Convivio di Platone. Utilizzando un rituale teatrale stravagante e sperimentale, convoca i suoi personaggi e li sottopone a esperimenti giocosi e seri per reinventare una visione più libera delle relazioni.

Espanol :

Les Survenu.e.s cuestiona nuestras concepciones fijas del amor, heredadas del Banquete de Platón. A través de un ritual teatral extravagante y experimental, convoca a sus personajes y los somete a experimentos lúdicos y serios para reinventar una visión más libre de las relaciones.

