Théâtre Barbe bleue Rue du Penquer Plabennec

Théâtre Barbe bleue

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Début : 2026-02-08 11:00:00

2026-02-08

Dans le cadre du festival de théâtre Fest’ Ta Mine organisé à par l’association Vis Ta Mine.

Barbe Bleue, un texte d’après Amélie Nothomb.

Mise en scène Laurent Mascles

Création lumière Maël Hervé

Avec Lucie Siméon et Laurent Mascles.

Théâtre professionnel à partir de 8 ans, d’après le roman d’Amélie Nothomb. Saturnine Puissant, jeune professeure, répond à une annonce de colocation qui semble trop avantageuse pour être honnête… .

