Théâtre Barbe bleue Rue du Penquer Plabennec

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère
Début : 2026-02-08 11:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Dans le cadre du festival de théâtre Fest’ Ta Mine organisé à par l’association Vis Ta Mine.
Barbe Bleue, un texte d’après Amélie Nothomb.
Mise en scène Laurent Mascles
Création lumière Maël Hervé
Avec Lucie Siméon et Laurent Mascles.
Théâtre professionnel à partir de 8 ans, d’après le roman d’Amélie Nothomb. Saturnine Puissant, jeune professeure, répond à une annonce de colocation qui semble trop avantageuse pour être honnête… .
Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 6 38 74 50 40
