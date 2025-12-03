Théâtre Barber Shop Chronicles place Charles Huguenel Valence
Théâtre Barber Shop Chronicles place Charles Huguenel Valence mercredi 3 décembre 2025.
Théâtre Barber Shop Chronicles
place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
& moins de 12 ans = 7€.
Début : 2025-12-03 20:00:00
fin : 2025-12-04 20:00:00
2025-12-03 2025-12-04
Parole légère malgré les cœurs lourds, les barber shops sont des lieux de refuge face à l’hostilité du monde.
place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 71 contact@comediedevalence.com
English :
Light on words despite heavy hearts, barber shops are places of refuge from the hostility of the world.
German :
Barbershops sind Orte, die Zuflucht vor der Feindseligkeit der Welt bieten.
Italiano :
Parole leggere nonostante i cuori pesanti, i barbieri sono luoghi di rifugio dall’ostilità del mondo.
Espanol :
Palabras ligeras a pesar de corazones pesados, las barberías son lugares de refugio contra la hostilidad del mundo.
