Théâtre Barber Shop Chronicles place Charles Huguenel Valence

Théâtre Barber Shop Chronicles

place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

& moins de 12 ans = 7€.

Début : 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-04 20:00:00

2025-12-03 2025-12-04

Parole légère malgré les cœurs lourds, les barber shops sont des lieux de refuge face à l’hostilité du monde.

place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 71 contact@comediedevalence.com

English :

Light on words despite heavy hearts, barber shops are places of refuge from the hostility of the world.

German :

Barbershops sind Orte, die Zuflucht vor der Feindseligkeit der Welt bieten.

Italiano :

Parole leggere nonostante i cuori pesanti, i barbieri sono luoghi di rifugio dall’ostilità del mondo.

Espanol :

Palabras ligeras a pesar de corazones pesados, las barberías son lugares de refugio contra la hostilidad del mundo.

