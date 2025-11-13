Théâtre Bastard (Interprétée en LSF) Place de la Résistance Saint-Brieuc

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13 21:15:00

2025-11-13

Histoire de vie

Alors qu’il se lance sur les traces de chanteurs bretons traditionnels, porteurs d’une culture en voie d’effacement, Christophe Le Menn apprend la mort de sa grand-mère paternelle. Déflagration dans son coeur il ne la connaît pas. Commence un voyage initiatique dans lequel il interroge les secrets des générations passées, ausculte le poids des non-dits. Une émouvante performance narrative et musicale.

Avant-scène traditionnelle à 19h par les élèves de l’école SKV.

Spectacle conseillé à partir de 12 ans. .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

