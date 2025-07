THÉÂTRE BAUDRACCO Font-Romeu-Odeillo-Via

46 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-21 20:30:00

fin : 2025-08-21 21:30:00

La fille du puisatier de Marcel Pagnol par la Cie Baudracco.

En 1939, Patricia, 18 ans, fille aînée du puisatier Pascal Amoretti, cède à Jacques Mazel, un aviateur. La guerre éclate, et Jacques est mobilisé, tandis que Patricia découvre qu’elle es…

English :

La fille du puisatier » by Marcel Pagnol, by Cie Baudracco.

In 1939, 18-year-old Patricia, eldest daughter of puisatier Pascal Amoretti, gives in to Jacques Mazel, an aviator. War breaks out, and Jacques is drafted, while Patricia discovers that she is…

German :

La fille du puisatier » von Marcel Pagnol von der Cie Baudracco.

Die 18-jährige Patricia, die älteste Tochter des Brunnenmeisters Pascal Amoretti, wird 1939 dem Flieger Jacques Mazel überlassen. Der Krieg bricht aus und Jacques wird eingezogen, während Patricia entdeckt, dass sie…

Italiano :

La fille du puisatier » (La figlia del pozziere) di Marcel Pagnol, della Cie Baudracco.

Nel 1939, la diciottenne Patricia, figlia primogenita del benestante Pascal Amoretti, si concede a Jacques Mazel, un aviatore. Scoppia la guerra e Jacques viene arruolato, mentre Patricia scopre di essere…

Espanol :

La fille du puisatier » de Marcel Pagnol, por la Cie Baudracco.

En 1939, Patricia, de 18 años, hija mayor de Pascal Amoretti, buhonero, se entrega a Jacques Mazel, aviador. La guerra estalla y Jacques es llamado a filas, mientras Patricia descubre que es…

L’événement THÉÂTRE BAUDRACCO Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2025-07-24 par OT DE FONT ROMEU