Théâtre Bazoill’Arts Salle polyvalente Bazoilles-sur-Meuse

Théâtre Bazoill’Arts

Salle polyvalente 1 rue du Grand Patis Bazoilles-sur-Meuse Vosges

Début : Vendredi Dimanche 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

L’Association Familles Rurales de Bazoilles-sur-Meuse et sa troupe des Bazoill’Arts ont le plaisir de vous inviter à leurs représentations théâtrales.

Passionnés de scène et animés par l’envie de partager un moment convivial, les comédiens amateurs vous proposent un spectacle plein d’humour et de surprises. Venez découvrir leur nouvelle pièce et passer un agréable moment placé sous le signe du rire, de la bonne humeur et du théâtre.

Nous vous attendons nombreux pour soutenir la troupe et partager ensemble un beau moment de culture et de convivialité !

Buvette sur place

Réservations possible au 06.74.43.46.95Tout public

Salle polyvalente 1 rue du Grand Patis Bazoilles-sur-Meuse 88300 Vosges Grand Est +33 6 74 43 46 95

English :

The Association Familles Rurales de Bazoilles-sur-Meuse and its troupe Les Bazoill?Arts are pleased to invite you to their theatrical performances.

With a passion for the stage and a desire to share a convivial moment, the amateur comedians present a show full of humor and surprises. Come and discover their new play and spend a pleasant moment of laughter, good humor and theater.

We look forward to seeing you there to support the troupe and share a wonderful moment of culture and conviviality!

Refreshments on site

Reservations on 06.74.43.46.95

