Théâtre Beau comme un pou Théâtre La Poivrière Saint-Astier

Théâtre Beau comme un pou

Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Une comédie, à la fois légère et sombre, qui interroge avec ironie les diktats esthétiques contemporains.

16h, Théâtre de la Poivrière.

Réservation par SMS.

10 €/pers.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

Un employé se voit interdire de présenter son invention parce qu’il est jugé trop laid. Pour être accepté, il tente de se conformer aux normes de beauté imposées par une société obsédée par l’apparence. Cette comédie, légère et sombre, interroge avec ironie les diktats esthétiques contemporains, critique l’emprise des réseaux sociaux et la surexposition numérique des corps.

16h, Théâtre de la Poivrière.

Réservation par SMS.

10 €/pers.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61 .

Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 54 61

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English : Théâtre Beau comme un pou

A comedy, both light and dark, that ironically questions contemporary aesthetic diktats.

8:30pm (Friday and Saturday) and 4pm (Sunday), Théâtre de la Poivrière.

Reservations by SMS.

10 ?/pers.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

L’événement Théâtre Beau comme un pou Saint-Astier a été mis à jour le 2026-03-19 par Vallée de l’Isle en Périgord