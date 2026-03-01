Théâtre

4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Pour le printemps des poètes le Bel Îlot accueille une pièce mêlant théâtre et poésie la compagnie des Ouches avec la pièce Mots pour maux.

C’est le printemps des poètes !

Alors le Bel Îlot accueille une pièce mêlant théâtre et poésie la compagnie des Ouches avec la pièce Mots pour maux.

Voilà que pour venir à cet instant précieux, J’invente, je rature, j’installe des décors. J’éprouve le besoin de me noircir un peu, Que les pages sont blanches quand le poète est mort ! .

4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

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English :

For the Spring Poetry Festival, Le Bel Îlot is hosting a play combining theater and poetry: the Compagnie des Ouches with Mots pour maux.

L’événement Théâtre Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire