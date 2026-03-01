Théâtre Beaulieu-lès-Loches
Théâtre Beaulieu-lès-Loches dimanche 29 mars 2026.
Théâtre
4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Pour le printemps des poètes le Bel Îlot accueille une pièce mêlant théâtre et poésie la compagnie des Ouches avec la pièce Mots pour maux.
C’est le printemps des poètes !
Alors le Bel Îlot accueille une pièce mêlant théâtre et poésie la compagnie des Ouches avec la pièce Mots pour maux.
Voilà que pour venir à cet instant précieux, J’invente, je rature, j’installe des décors. J’éprouve le besoin de me noircir un peu, Que les pages sont blanches quand le poète est mort ! .
4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the Spring Poetry Festival, Le Bel Îlot is hosting a play combining theater and poetry: the Compagnie des Ouches with Mots pour maux.
L’événement Théâtre Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire)
- Equinoxe Beaulieu-lès-Loches 28 mars 2026
- Concert de printemps Beaulieu-lès-Loches 29 mars 2026
- Scène ouverte avec la boîte à talents Beaulieu-lès-Loches 3 avril 2026
- Exposition du Concours Régional des Ateliers d’Art de France Beaulieu-lès-Loches 4 avril 2026
- Lady Groovie en concert Beaulieu-lès-Loches 4 avril 2026