THEATRE Beauté & Bistouri Salle de la Gornière Châtellerault

THEATRE Beauté & Bistouri

Salle de la Gornière 15 rue de la Gornière Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

A la clinique Ecrin de beauté tout est sous contrôle… ou presque ! Mianda Godiche, réceptionniste qui n’a pas inventé le fil à couper le beurre tiède et Nadine Ganglion, infirmière quelque peu autroitaire doivent gérer seules la clinique pendant l’absence inopinée de la doc’.

Mais quand les lèvres fraîchement opérées virent au ballon de baudruche, que des lignes de la main doivent être détricotées et que des questions sont posées sur des photos volées publiées dans la presse people, le calme relatif de la clinique laisse place à un joyeux chaos.

Une comédie acide sur le culte des apparences et les secrets bien gardés, et des expressions martyrisées par la Godiche de service.

Puristes de la langue, accorchez-vous ! .

