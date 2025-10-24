Théâtre Bébé & Doudou Villefranche-de-Rouergue

Théâtre Bébé & Doudou

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Les histoires d’amour commencent toujours très bien… On s’installe ensemble et petit à petit chacun révèle sa personnalité profonde.

Collectif Le Denisyak

Bébé & Doudou (Les débuts n’ont pas d’importance ils sont toujours parfaits).

Nous allons nous trouver dans l’appartement de Bébé & Doudou, pendant une journée qui semble ordinaire. Ils écoutent de la musique et font d’ailleurs participer le public et puis tout à coup, le tonnerre s’abat sur eux à cause… d’une petite culotte trouvée dans la panière de linge.

Petit à petit, Doudou va se révéler être le mâle Alpha dans toute sa splendeur ou devrions-nous dire son horreur .

Mais au départ, lors de leur rencontre n’est-ce pas cela qui avait fait craquer Bébé ? Car il n’est pas vraiment beau, ce n’est pas une beauté plastique, c’est quelque chose qui s’impose, oui voilà, c’est quelqu’un qui prend sa place. Il y a quelque chose qui émane de lui, un peu animal, mais rassurant à la fois.

La maltraitance dans le couple n’est pas seulement physique, elle peut être d’ordre psychologique. Là est toute la difficulté pour détecter cette souffrance.

Entrons dans l’intimité de ce couple afin de décrypter leurs failles et leurs malaises…

Coproduction Fédération des Amis du Théâtre Populaire (FATP) 2025.

Création en décembre 2025.

Tournée nationale 2026 de la FATP.

Distribution :

Auteur : Solenn Denis

Création et Mise en scène : Collectif Denisyak

Interprètes Olivia Corsini et Erwan Daouphars

Création lumière : Fabrice Barbotin

Création son : Julien Lafosse

Site Internet de la Cie : https://www.ledenisyak.fr/ .

English :

Love stories always start out well? We settle in together, and little by little each of us reveals his or her deepest personality.

German :

Liebesgeschichten beginnen immer sehr gut Man richtet sich zusammen ein und nach und nach enthüllt jeder seine tiefere Persönlichkeit.

Italiano :

Le storie d’amore iniziano sempre bene? Ci si stabilisce insieme e a poco a poco ognuno di voi rivela la sua personalità più profonda.

Espanol :

Las historias de amor siempre empiezan bien? Os instaláis juntos y poco a poco cada uno va revelando su personalidad más profunda.

