Théâtre Belle maman débarque Salle des fêtes Lorignac

Début : 2026-03-28 20:30:00
La troupe vous donne rendez-vous avec Belle maman débarque , une comédie de José Camba en trois actes.
Salle des fêtes Route de Royan Lorignac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 32 90
English :
The troupe presents Belle maman débarque , a three-act comedy by José Camba.
