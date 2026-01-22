Théâtre Belle maman débarque Cinéma de St Genis de Saintonge Saint-Genis-de-Saintonge

Théâtre Belle maman débarque

Cinéma de St Genis de Saintonge 21 avenue de saintes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

La troupe vous donne rendez-vous avec Belle maman débarque , une comédie de José Camba en trois actes.

.

Cinéma de St Genis de Saintonge 21 avenue de saintes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 32 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The troupe presents Belle maman débarque , a three-act comedy by José Camba.

L’événement Théâtre Belle maman débarque Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-01-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge