Théâtre Belle maman débarque Salle des fêtes Saint-Germain-du-Seudre

Théâtre Belle maman débarque

Salle des fêtes 14 rue Eutrope Dupon Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

La troupe vous donne rendez-vous avec Belle maman débarque , une comédie de José Camba en trois actes.

.

Salle des fêtes 14 rue Eutrope Dupon Saint-Germain-du-Seudre 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 32 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The troupe presents Belle maman débarque , a three-act comedy by José Camba.

L’événement Théâtre Belle maman débarque Saint-Germain-du-Seudre a été mis à jour le 2026-01-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge