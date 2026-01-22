Théâtre Belle maman débarque Salle des fêtes Saint-Germain-du-Seudre
Théâtre Belle maman débarque Salle des fêtes Saint-Germain-du-Seudre dimanche 8 février 2026.
Théâtre Belle maman débarque
Salle des fêtes 14 rue Eutrope Dupon Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime
Début : 2026-02-08 14:30:00
2026-02-08
La troupe vous donne rendez-vous avec Belle maman débarque , une comédie de José Camba en trois actes.
Salle des fêtes 14 rue Eutrope Dupon Saint-Germain-du-Seudre 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 32 90
English :
The troupe presents Belle maman débarque , a three-act comedy by José Camba.
L'événement Théâtre Belle maman débarque Saint-Germain-du-Seudre a été mis à jour le 2026-01-22